Fim do sonho: dupla Ba-Vi é eliminada na semifinal dos Aspirantes

O sonho de dar Ba-Vi na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes acabou nesta quinta-feira (12). Bahia e Vitória foram eliminados por outros rivais históricos: Internacional e Grêmio, respectivamente. A dupla gaúcha avançou para a final.

O rubro-negro foi derrotado por 3x0 em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. A partida aconteceu no estádio Airton Ferreira da Silva. O primeiro gol do tricolor gaúcho saiu logo aos 8 minutos do primeiro tempo com Jeferson. Aos 47, Ferreira ampliou e, com 8 do segundo tempo, Isaque transformou o resultado em goleada.

No primeiro jogo, dentro do Barradão, o Vitória perdeu por 1x0. O Leão deixa o torneio com seis triunfos, quatro empates e seis derrotas em 16 jogos. Foi a segunda vez consecutiva que o time sub-23 do rubro-negro chegou às semifinais.

Também no Rio Grande do Sul, o Bahia foi derrotado pelo Internacional no município de Alvorada. O tricolor havia perdido o primeiro jogo por 2x1 em Pituaçu e voltou a sofrer um revés do colorado, que venceu por 1x0 no estádio Morada dos Quero-Queros graças ao gol de Matheus, em rebote do goleiro Fernando Boca.