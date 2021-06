Fina autoriza dupla brasileira a nadar mais uma prova em Tóquio

A Federação Internacional de Natação (Fina, na sigla em inglês) validou nesta segunda-feira (14) a participação dos atletas brasileiros Etiene Medeiros e Caio Pumputis, ambos classificados para os Jogos Olímpicos, nas provas de 50 metros livre e 100 metros peito, respectivamente, em Tóquio-2020. A validação veio após um pedido da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) à Fina.

Etiene Medeiros e Caio Pumputis nadaram para os respectivos índices nas provas de 50 metros livre e 100 metros peito no Troféu Brasil de 2019, dentro da janela olímpica estabelecida pela Fina. A competição, porém, não era considerada como apta para que atletas obtivessem índices olímpicos oficiais perante a entidade.

A CBDA, então, protocolou um pedido à Fina para que incluísse os tempos destes atletas que já estão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 em outras provas - Etiene Medeiros no revezamento 4x100 metros livre feminino e Caio Pumputis nos 200 metros medley.

Nesta segunda-feira (14), a Fina também confirmou a participação do revezamento 4x200 metros livre feminino para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A delegação brasileira, agora, conta com 26 atletas, um recorde de participação (excluindo os Jogos do Rio-2016, quando o Brasil era o país sede).

Confira a seleção brasileira de natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020:

Guilherme Costa - 400m, 800m livre e 1500m livre

Felipe Lima - 100m peito e revezamentos 4x100m medley e 4x100m medley misto

Fernando Scheffer - 200m livre e revezamento 4x200m livre

Breno Correia - 200m livre e revezamento 4x200m livre

Murilo Sartori - Revezamento 4x200m livre

Luiz Altamir - Revezamento 4x200m livre

Guilherme Basseto - 100m costas e revezamentos 4x100m medley e 4x100m medley misto

Guilherme Guido - 100m costas

Leonardo de Deus - 200m borboleta

Pedro Spajari - 100m livre

Gabriel Santos - 100m livre

Marcelo Chierighini - Revezamento 4x100m livre

Beatriz Dizotti - 1500m livre

Betina Lorscheitter - 1500m livre

Caio Pumputis - 200m medley e 100m peito

Vinicius Lanza - 200m medley

Matheus Gonche - 100m borboleta

Bruno Fratus - 50m livre

Etiene Medeiros - 50m livre e revezamento 4x100m livre feminino

Larissa Oliveira - Revezamento 4x100m livre feminino

Ana Vieira - Revezamento 4x100m livre feminino

Stephanie Balduccini - Revezamento 4x100m livre feminino

Giovanna Diamante - 4x100m medley misto

Viviane Jungblut - 4x200 metros livre feminino

Aline Rodrigues - 4x200 metros livre feminino

Nathalia Almeida - 4x200 metros livre feminino

Gabrielle Roncatto - 4x200 metros livre feminino