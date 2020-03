Fina buscará nova data para Mundial após adiamento de Tóquio-2020

A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do governo japonês pelo adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 em um ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, vai causar problemas para diversas modalidades, que têm Mundiais marcados para 2021. Esse é o caso da Fina (Federação Internacional de Natação), que afirmou nesta terça-feira (24) a ideia agora de procurar uma nova data para sua principal competição no ano que vem.



Realizado de dois em dois anos, o próximo Mundial de Esportes Aquáticos está marcado para a cidade de Fukuoka, no Japão, entre os dias 16 de julho e 1.º de agosto de 2021. Como a ideia do COI e das autoridades japonesas é remarcar os Jogos Olímpicos de Tóquio para o verão (do hemisfério norte) do ano que vem, haveria um conflito de datas.



"A Fina é muito consciente dos problemas que enfrentam os nadadores em todo o mundo, especialmente com respeito aos treinamentos e ao acesso às piscinas", disse a entidade, em nota oficial, ressaltando a sua preocupação com a pandemia do novo coronavírus.



O objetivo agora, de acordo com a Fina, é trabalhar estreitamente com os organizadores do Mundial de Fukuoka e com as autoridades japonesas para buscar uma melhor data para a realização do evento. "Temos que garantir o êxito da competição. É importante o bem estar dos atletas e disponibilizar as melhores oportunidades para que eles possam competir no mais alto nível", informou.



Além da Fina, a World Athletics, novo nome da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo), já havia revelado que pretende adiar o Mundial de Atletismo, marcado para a cidade de Eugene, nos Estados Unidos, em 2021, caso os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 fossem mesmo adiados em um ano.



De acordo com o calendário da World Athletics, o Mundial de Eugene, ao ar livre, está marcado entre os dias 6 e 15 de agosto As datas, então, coincidiriam, mas isso não é problema para a entidade que comanda o atletismo no planeta.