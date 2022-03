Finais do Campeonato Baiano de Vôlei acontecerão no fim de semana

Os títulos masculino e feminino do Campeonato Baiano de Vôlei estarão em jogo neste fim de semana. As finais do torneio estadual serão realizadas neste sábado (26) e domingo (27), no Ginásio de Esportes Dr. Otto Alencar e no Colégio Municipal Edivaldo Machado Boaventura, ambos na cidade de Capim Grosso, no Norte do estado.

O evento contará com 21 equipes (12 masculinas e 9 femininas), incluindo times da capital e do interior que se classificaram em seletivas regionais.

"A competição é de extrema importância na retomada do voleibol baiano depois de tempos difíceis, e marca o retorno do interior ao protagonismo do esporte na Bahia", comemorou o presidente da Federação Baiana de Vôlei (FBV), Eduardo Souza.

Equipes das cidades de Salvador, Feira de Santana, Barreiras, Capim Grosso, Conceição do Coité, Juazeiro, São Desidério, Itarantin, Milagres, Candeal, Jeremoabo e Formosa do Rio Preto têm presença confirmada no campeonato.