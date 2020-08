Final da Champions será último jogo de Thiago Silva pelo PSG

A era Thiago Silva no Paris Saint-Germain ganhou mais 90 minutos, pelo menos. Com despedida marcada para o fim da temporada 2019/20, o zagueiro teve seu adeus adiado mais uma vez, agora graças à inédita vaga na final da Liga dos Campeões, conquistada pelo clube com o 3x0 sobre o RB Leipzig, nesta terça-feira (18), em Lisboa, pela semi.

Inicialmente, o contrato do brasileiro, de 35 anos, com o PSG seria encerrado no dia 30 de junho, quando a temporada atual acabaria. Mas, por causa da longa paralisação do futebol mundial, pela covid-19, Thiago teve que escolher entre sair da equipe de forma silenciosa, após oito anos, sem disputar os jogos finais - como fez Cavani - ou estender seu vínculo por dois meses. E, mesmo com o time deixando claro que não tinha o atleta em seus planos futuros, ele optou pela segunda alternativa. Após garantir a vaga na final da Champions, ele comemorou.

"A verdade é que não é fácil, mas no final eu tomei uma boa decisão e estou muito feliz com minha equipe, bastante orgulhoso", disse Thiago, que é capitão do PSG.

Na época da renovação pontual do contrato, o brasileiro não tinha certeza quantos jogos ainda faria pelo time francês. As finais da Copa da Liga Francesa e da Copa da França eram certas, mas, pela Liga dos Campeões, o único duelo confirmado era contra a Atalanta, pelas quartas. O clube avançou e, então, derrotou o RB Leipzig.

Agora, portanto, Thiago Silva já sabe qual sera sua despedida: a decisão da Champions, que acontecerá domingo (23), às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"Não sabia se seria o último contra a Atalanta ou hoje, mas agora tenho a certeza que o próximo será o último. Espero que seja de uma maneira vitoriosa. Foram anos que passei aqui de batalha, momentos felizes, mas também conturbados. Derrotas que caíram nas nossas costas, por eu ser o capitão. Mas estou aqui para botar a cara e espero que esse último jogo possa coroar", afirmou o zagueiro, em entrevista ao Esporte Interativo.

"A gente vinha correndo atrás [da Liga dos Campeões] desde a minha chegada aqui, em 2012. E todo ano tinha alguns contratempos, algumas coisas que a gente não podia avançar, ficava o peso dos últimos anos das oitavas de final. Esse ano viemos com uma mentalidade diferente. Os meninos que chegaram para compor o grupo foram importantes, criaram uma atmosfera positiva. E hoje sinto que somos um grande grupo. Dentro de campo e fora dele. Quando as coisas funcionam assim, não podem dar errado. Podem dar, porque o futebol é dessa maneira, mas estamos mais perto do êxito", comentou.