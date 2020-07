Final da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará terá VAR

A final da Copa do Nordeste terá árbitro de vídeo. A informação foi confirmada pelo presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, ao jornal O Povo, de Fortaleza. A ferramenta será utilizada nos dois jogos da decisão entre Bahia e Ceará.

Na última temporada, o VAR também foi usado exclusivamente na final do campeonato regional. Segundo o presidente do Ceará, Robinson de Castro, a Liga do Nordeste deve custear a operação do equipamento.

Tricolores e alvinegros se enfrentam no jogo de ida na final do Nordestão no sábado (1º), às 16h. A segunda partida será na terça (4), às 21h30. Os dois jogos serão no estádio do Pituaçu, em Salvador. Não há vantagem em caso de empate na soma dos resultados. Se isso acontecer, o título será decidido nos pênaltis.

Nesta edição, a vitória do Bahia sobre o Botafogo-PB por 3x1 nas quartas de final foi marcada por erros da arbitragem, que validou um gol de Fernandão em impedimento e anulou um do clube paraibano aparentemente legal. Após a partida, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e o técnico Roger Machado se posicionaram a favor do recurso de vídeo em toda a competição.