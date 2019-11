Final da Libertadores entre Fla e River será no dia 23 em Lima

A sede da final da Libertadores está oficialmente mudada. Antes marcada para acontecer no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, a decisão do torneio rolará no Monumental de Lima, no Peru. A nova sede tem capacidade para cerca de 80 mil pessoas e é a casa do Universitario de Lima. A data está mantida: 23 de novembro.

A decisão foi tomada em uma reunião, nesta terça-feira (5), que durou seis horas. Participaram os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do River Plate, Rodolfo D'Onofrio, além dos presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e da AFA (Associação do Futebol Argentino), Claudio Tapia.

A mudança veio por conta da forte crise e onda de protestos que já assolam o Chile há três semanas e resultaram em mais de 20 mortes. Dois encontros de chefes de Estado que aconteceriam no país em novembro e dezembro já tinham sido cancelados e o campeonato local, paralisado. Além disso, uma 'supermanifestação' tinha sido marcada, em Santiago, no mesmo dia da final, 23 de novembro.

Durante a reunião, foi cogitada a mudança da data para o dia 30, mas foi negada. Outras possíveis sedes também foram ventiladas, como Assunção, no Paraguai - onde será a decisão da Copa Sul-Americana, neste sábado (9), entre Colón e Inependiente del Valle - e Medellín e Bogotá, na Colômbia.

Também pensou-se em Montevidéu, no Uruguai, mas o presidente da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), Ignacio Alonso, descartou a possibilidade já que, no dia 24, o país realizará o segundo turno das eleições presidenciais.