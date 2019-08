Final da Libertadores: inscrição aberta para compra de ingressos

A Conmebol iniciou nesta quarta-feira (21) o processo para compra de ingressos para as finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Para a principal competição de clubes, o torcedor precisa fazer um cadastro no site oficial da entidade até o próximo dia 26 para ter prioridade e o ingresso custará a partir de US$ 100 (R$ 400). Depois da inscrição, a Conmebol enviará um código até o dia 7 de setembro que vai dar o acesso à pré-venda, prevista até 14 de setembro.

A partir do dia 16, a venda para o jogo decisivo no estádio Nacional, em Santiago, no Chile, que acontecerá no dia 23 de novembro, será aberta ao público em geral.

Os ingressos custarão entre US$ 100 (R$ 400) e US$ 250 (R$ 1 000). Cada torcedor poderá comprar até quatro entradas, com nomes e documentos oficiais das pessoas nos outros bilhetes.

Os fãs dos clubes finalistas poderão terão um setor reservado no estádio, com ingressos vendidos a partir de 25 de outubro a um preço de US$ 80 (R$ 320).

Para a Copa Sul-Americana, o torcedor precisa fazer a inscrição no site da Conmebol até o próximo dia 30 para ter prioridade. Em seguida, receberá o código até 5 de setembro para poder efetuar a compra. As vendas para o público em geral têm início em 12 de setembro.

Os finalistas, que disputarão o título no dia 9 de novembro, no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, terão ingressos disponíveis para vender aos seus torcedores a partir do dia 27 de setembro, ao preço de US$ 40 (R$ 160). As entradas dos outros setores custam entre US$ 40 (R$ 160) e US$ 125 (R$ 500).