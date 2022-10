Final da Libertadores pode voltar a ser no Brasil em 2023

A final da Copa Libertadores pode voltar a acontecer no Brasil. A cidade de São Paulo entrou na briga para receber a decisão do torneio continental em 2023, com o Morumbi aparecendo como grande favorito. A partida está agendada para o dia 11 de novembro.

As informações são do colunista Marcel Rizzo, do UOL Esporte. Vale lembrar que o Maracanã, no Rio de Janeiro, foi a sede em 2020, seguido por Montevidéu, no Uruguai, em 2021, e Guayaquil, no Equador, em 2022.

Ainda segundo o jornalista, até o mês passado, a Colômbia era o país favorito a receber a decisão. A federação local, aliás, já havia até oferecido à Conmebol dois estádios: Atanasio Girardot, em Medellín, e Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla.

A questão é que a cúpula da confederação sul-americana vê a final do ano que vem como importantíssima comercialmente, já que será a primeira com os novos contratos de patrocínio e de direitos de transmissão, assinados em 2022. Desta forma, a organização precisa ser impecável.

Assim, pesa na avaliação a facilidade de acesso de torcedores e clubes à sede da decisão, o que enfraquece a candidatura colombiana e fortalece o Brasil.

A ideia é não correr riscos como na edição de 2022, realizada em Guayaquil, que teve o Flamengo como campeão sobre o Athletico-PR. Brasileiros tiveram dificuldades em chegar até a cidade equatoriana, com uma série de problemas no transporte. Isso incomodou patrocinadores. E, com previsão de público baixo, a Conmebol diminuiu o valor dos ingressos para os torcedores equatorianos.

De acordo com Rizzo, outro ponto favorável a São Paulo é a possibilidade de dobradinha brasileira, já que Brasília deve ter a final da Copa Sul-Americana no dia 28 de outubro de 2023.

A escolha, porém, será feita pela Conmebol com calma, e é possível que o anúncio só aconteça no início de 2023, após a Copa do Mundo do Catar. O torneio da Fifa começa no próximo dia 20 de novembro e termina em 18 de dezembro.