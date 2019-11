Final da Libertadores terá transmissão em cinemas de Salvador

A final da Libertadores 2019 está chegando: Flamengo e River Plate batalharão pelo título neste sábado (23), às 17h, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. E os fãs dos times poderão acompanhar transmissões especiais em Salvador: direto da telona.

Quatro cinemas da capital baiana exibirão a partida: Cinépolis Bela Vista (sala 8, às 16h30), UCI Orient Shopping Barra (sala 1, às 16h), UCI Orient Shopping da Bahia (sala 1, às 16h) e UCI Orient Shopping Paralela (sala 6, às 16h). Outros 22 estados brasileiros terão sessões especiais dedicadas à final - ficaram de fora Acre, Rondônia, Roraima e Sergipe.

Além dos cinemas, estádios nacionais comandarão suas próprias transmissões da final: Maracanã (RJ), Mané Garrincha (DF), Kleber Andrade (ES) e Arena Pantanal (MS). O Pacaembu (SP) também virará ponto de encontro, mas via o Museu do Futebol.

No Maracanã, a exibição será em 10 modernos telões de LED, de 60m2 cada, com 14 torres de som de alta qualidade, dispostos ao redor do campo. Também rolará shows de Ludmilla, Buchecha, DJ Marlboro e Ivo Meirelles. Os portões abrem às 14h e os ingressos partem de R$ 55 no segundo lote. A capacidade é para 50 mil torcedores.

No Mané Garrincha, Diogo Nogueira, Grupo Se Joga e DJs comandarão a festa, a partir de 12h. Com espaço para 25 mil pessoas, o evento tem preços que iniciam em R$ 40.

O espaço coberto em frente ao Museu do Futebol, no Pacaembu, receberá um evento gratuito, que incluirá atividade para a família (das 9h às 17h); encontro de colecionadores de camisas (das 9h às 18h); Minha Copa Libertadores inesquecível (às 11h); Torneio de Pro Evolution Soccer: Flamengo x River (das 11h às 16h); e a transmissão da final da Libertadores no telão (das 16h às 20h).

Já o Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, foi alugado para um evento particular, que vai exibir, nos telões, a decisão. E a Arena Pantanal, em Cuiabá, terá festa a partir das 14h com entrada mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.