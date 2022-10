Final da Taças das Favelas acontece neste sábado (8), em Cajazeiras

A primeira edição da Taça das Favelas Bahia chega ao fim neste sábado (8) com a disputa da final entre Sussuarana x Jardim Cajazeiras. As duas equipes se enfrentam às 15h20 na Arena Pronaica, no bairro de Cajazeiras X. Já na categoria feminina, o título será decidido entre Jaíba e Nordeste de Amaralina, com a bola rolando às 14h. As duas partidas terão transmissão ao vivo através da Rede Globo e terão entradas gratuitas para o público na arena.

O campeonato é organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e tem apoio da Prefeitura de Salvador. Além da final disputada em Cajazeiras X, o bairro de Castelo Branco também recebeu cinco jogos da primeira fase da competição, que foram disputados no campo do “Beira Lixo”. Os bairros participantes foram Itacaranha, Jardim Cajazeiras, Bairro da Paz, Areia Branca, Nordeste de Amaralina, Alto de Coutos, Calabar e Sussuarana.

No último fim de semana, no masculino, Sussuarana venceu Itacaranha por 2x1, enquanto Jardim Cajazeiras aplicou 3x0 no Calabar. Na categoria feminina quem levou a melhor foi Nordeste de Amaralina e Jaíba, vencendo Bairro da Paz e Alto de Coutos, respectivamente, por 2x1.