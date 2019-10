Final das seletivas do Afro Fashion Day terá bate-papo de moda com influencers

Após seis seletivas de rua, com quase mil inscritos e uma semifinal que reuniu 80 candidatos, ocorre no próximo dia 11 de novembro, sexta-feira, a partir das 18h, no Teatro Eva Herz - Livraria Cultura (Salvador Shopping), a seletiva definitiva do Afro Fashion Day 2019 (AFD).

Visando descobrir talentos com potencial para seguir uma carreira profissional, a final elegerá, entre 30 candidatos, seis jovens para desfilar ao lado dos modelos selecionados junto às agências de Salvador na passarela mais negra do Brasil, na noite de 09 novembro, em local a ser confirmado.

“Temos um casting composto por modelos agenciados, mas as seletivas de bairro são um charme a mais do projeto. Tem muitos meninos e meninas com talento e carisma, mas sem oportunidade de brilhar. Queremos dá-los essa chance”, explica Fagner Bispo, produtor de moda e curador do Festival.

Além de Fagner, o júri será formado por Claudio Colavolpe, empresário e fotógrafo, responsável pelo ateliê de impressão Cláudio Colavolpe Photo Art; Dany Brugni, modelo e empresária; Linda Bezerra, editora-chefe do jornal Correio; Midiã Noele, jornalista, mestra em Cultura e colunista do Jornal Correio para temas raciais; Renato Carneiro, estilista, criador da Katuka Africanidades e membro da ANAMAB - Associação Nacional da Moda Afro-brasileira; o beauty artist Kal Nascimento; e Phaedra Brasil, consultora de moda Senac.

Apresentado pela estilista Najara Black pelo terceiro ano, a final do AFD trará em sua programação um bate-papo ministrado pela relações públicas Rafaela Pinto, que mediará uma mesa composta pelos influencers Bell Rocha, Jeane Passos e Nanai Costa, discutindo moda afro e o movimento Wakanda Style.

“Como o Afro Fashion Day é um evento que celebra a moda dos criadores baianos e a beleza dos nossos modelos negros, vamos promover discussões sobre estética: cabelo, uso de cores, as ramificações do movimento originado no filme Pantera Negra”, explica Gabriela Cruz, editora de Conteúdo de Projetos do Correio.

Os finalistas são: Adilson Santos da Silva, Adriele Camile Santana Silva, Antônio Carlos dos Santos, Antônio Jorge Carlos Silva de Jesus, Bianca Laline Andrade Santos, Deborah Ribeiro Barbosa, Ednei Willian dos Santos, Elen Beatriz Meireles, Hanna Elis Ribeiro, Ingrid Ramos dos Santos, Ismael Santos Sacramento, Itamara Oliveira Santos, João Victor Ferreira da Silva, Julio Cesar Bento, Katarine Santos Cardoso, Kézia de Alcântara Pereira, Larissa dos Santos Gomes, Luís Eduardo Nascimento, Mariane dos Santos Silva, Nicolas Ribeiro dos Santos, Odara de Carvalho, Raiane de Jesus Calixto, Renan da Silva Santos, Robson Alves das Neves, Rute Batista dos Santos, Silvana Ribeiro Araujo, Thainá Monteiro, Thaylor Mendes da Silva, Uostton Di Alcântara e Wesley Jesus.

A 5ª edição do AFD faz referência aos blocos afro de Salvador no que diz respeito à estética de suas fantasias. Olodum, Filhos de Gandhy, Malê Debalê, Ilê Aiyê, Muzenza e Cortejo Afro doaram tecidos que serão usados pelos 35 estilistas e 13 designers de acessórios para a confecção dos looks, além de cada um ter sediado uma das seletivas.

A final das seletivas de modelos do Afro Fashion Day 2019 é uma realização do jornal CORREIO com apoio do Salvador Shopping.