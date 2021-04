Final de semana terá vacinação exclusiva para idosos de 63 anos

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, divulgou nesta quinta-feira (1º) a noite, no seu perfil nas redes sociais, a programação da vacinação para o fina de semana. De acordo com o secretário, as datas serão exclusivas para idosos de 63 anos.

No sábado (3), pela manhã serão vacinados os idosos de 63 anos nascidos entre 3 de abril de 1957 e julho de 1957.Pela tarde serão vacinados os nascidos de agosto a novembro de 1957.

Já no domingo, será a vez dos idosos nascidos de dezembro de 1957 a 4 de abril de 1958 que poderão se vacinar pela manhã. A vacinação da 1ª dose dos outros públicos estará suspensa retornando na próxima semana (5). A 2ª dose dos idosos e trabalhadores da saúde acontecerá normalmente durante o final de semana.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) anunciou que nesta sexta-feira (2) a vacinação contra a covid-19 em toda a capital baiana estará suspensa.

Na quinta-feira (1), houve problemas com a vacinação no posto do 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, no Vale dos Barris. As doses se esgotaram no final da manhã. A Secretaria de Saúde afirmou que o estoque terminou e foi reposto por volta das 13h e a aplicação seguiu até às 16h.

De acordo com o Vacinômetro da SMS, 14.950 foram vacinadas em Salvador nesta quinta-feira e, com isso, ultrapassou a marca de 370 mil vacinados em seu território. Mais de 80 mil pessoas já tomaram as duas doses no município.