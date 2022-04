Final do BBB22 terá apresentação de oito cantores

Na próxima terça-feira, dia 26, o público conhecerá o grande vencedor da vigésima segunda temporada do ‘Big Brother Brasil’. Fazendo da noite mais aguardada pelos finalistas uma grande celebração, um festival de música trará oito atrações para o palco do programa, no jardim da casa, garantindo repertório para todos os gostos. Também do gramado da casa mais vigiada do Brasil, Tadeu Schmidt comandará o programa, ao vivo, ao lado dos três finalistas, que serão conhecidos neste domingo, dia 24.



Mas, enquanto o trio da final não está definido, o já confirmado line-up da noite adiciona um quê a mais de ansiedade para a chegada da festa que encerra a edição. Os shows serão de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria, que farão apresentações exclusivas e cantarão em feats inéditos.

Números do BBB22

O BBB22 termina com motivos para comemorar. Até o dia 21 de abril, o reality teve média de 22 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão) e 47% de share. Foi o programa mais assistido da TV Globo e da televisão brasileira este ano. Mais de 155 milhões de pessoas acompanharam o programa na TV Globo e no Multishow.

A média de audiência da 13ª semana (de 11 a 17/abr) foi de 24 aud e 46% participação em São Paulo e de 27 aud e 51% participação no Rio de Janeiro. Em ambas as praças, o programa teve a mesma média de sua semana de estreia. Já o recorde semanal da temporada foi obtido na 12ª semana (de 4 a 10/04), que registrou a maior audiência e participação semanal em São Paulo, com 25 pontos de audiência e 48% de participação e, no Rio de Janeiro, igualou o recorde, com 28 pontos de audiência e 53% de participação.

No Globoplay, até o dia 19 de abril, o programa registrou crescimento de 61% no volume de contas logadas quando comparado com o mesmo período da edição passada.

No digital, o BBB22 foi um grande motor das redes sociais. Desde a sua estreia, em 17 de janeiro, 88% de todas as conversas sobre conteúdo (aberta, paga, streaming) no digital foram sobre o BBB. Ao todo, desde a estreia, foram mais de 123,4 milhões de tweets. Já o novo apresentador, Tadeu Schmidt, conquistou o público e foi um dos principais termos entre os trending topics de todo o programa, ficando 184 horas nos Trending Topics Brasil e 143 horas nos Trending Topics Mundo.

O reality alcançou a vice-liderança no ranking de votos por minuto em um paredão. O feito foi atingido no paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane, no dia 08/03, que teve 3,5 milhões de votos por minuto, a segunda maior marca da história do BBB. A disputa também garantiu a maior votação desta temporada, com 414 milhões de votos, no total.