Final do Mestre do Sabor acontece nesta quinta, e programa deve voltar em 2020

Com audiência que oscilou entre 18 e 14 pontos, o Mestre do Sabor não chega nem perto dos 25 pontos alcançados pelo The Voice Brasil, seu antecessor. Mesmo assim, o reality de gastronomia, cuja final vai ao ar nesta quinta-feira (26), deverá ter outra temporada em 2020.

De acordo com a coluna Zapping, do F5, o retorno quase certo se explica pela oportunidade de negócios na própria atração. Diferente de um programa musical, é possível um maior número de ações de merchandising, publicidade inserida no programa e não nos intervalos.

A decisão do Mestre do Sabor dependerá de uma avaliação às cegas dos jurados —José Avillez, Kátia Barbosa e Léo Paixão. O vencedor levará R$ 250 mil, mesmo valor do Masterchef, da Band, onde o campeão ainda ganha um curso na Le Cordon Bleu, em Paris.