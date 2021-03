Finale da 17ª temporada de 'Grey's' pode ser fim da série, diz showrunner

O final de Grey's Anatomy pode estar mais perto do que os fãs imaginam. A showrunner Krista Vernoff disse ao The Hollywood Reporter que está planejando o finale da 17ª temporada, atualmente em exibição nos EUA, como um possível final para a série toda.

"O meu plano é criar um episódio que pode servir como final da temporada, ou final da série toda. É difícil, não é ideal, equilibrar as duas coisas. Gostaria que não precisássemos fazer isso", disse Krista Vernoff.

De acordo com o The Hollywood Reporter, as conversas sobre uma possível renovação da série, atualmente focada na pandemia do novo coronavírus, estão acontecendo há meses na ABC, cuja companhia mãe é a Disney.

O contrato da protagonista Ellen Pompeo permanece como a principal preocupação. Em 2017, ela assinou um contrato que a transformou na atriz mais bem paga da TV norte-americana, enquanto em 2019 o acordo foi apenas estendido. Vernoff disse que chegou a pressionar os executivos da ABC por uma resposta sobre a renovação, mas não foi respondida.

"Eu disse a eles que precisava saber qual tipo de episódio teria que escrever, porque as histórias de alguns personagens teriam que mudar. Tenho planos para as duas coisas", comentou.