Finalista, Darlan Romani dá sequência à saga dos brasileiros românticos em Tóquio

Darlan Romani chegou a Tóquio como um candidato a pódio no arremesso de peso e confirmou esse status ao atingir a marca de 21m31 em seu segundo lançamento, vencendo a bateria e carimbando vaga antecipada para a final que acontece na próxima quarta (4), às 23h05. O brasileiro passou por momentos difíceis, com casos de covid-19 nele e em parentes próximos como a mãe e o irmão. Após chegar a final, deu um depoimento emocionado à TV Globo e virou o queridinho das redes sociais durante o dia. Assista ao vídeo no final do texto.

Nesta terça (3), sua esposa, Sara Romani, completou aniversário e o atleta pediu para deixar um recado à amada. Ou seja: temos mais um romântico representando o Brasil e brigando por medalhas nesta Olimpíada. Antes do início dos Jogos, o caso Yasmin-Medina já chamava atenção, com o casal lutando contra o COB para conseguir liberação para Yasmin Brunet, esposa de Gabriel Medina, ir a Tóquio. Essa história não teve final feliz e Gabriel não conseguiu uma medalha no surfe.

Muito diferente do caso de Bruno Fratus, nadador que ganhou o bronze nos 50m nado livre e protagonizou uma verdadeira cena de novela, ou filme romântico, ao dar um beijão em sua esposa, Michelle Lenhardt, que também é técnica do medalhista.

Beijão de Bruno e Michelle viralizou nas redes sociais (Foto: Jonne Roriz/COB)

Dando sequência à saga dos românticos, chegou a vez de Darlan, que pensou logo em mandar um feliz aniversário para a amada e deixar o perfil Balotelli Romântico muito feliz.

"Minha esposa em especial, hoje é aniversário dela. Sei que ela deve estar se acabando de chorar lá em casa, ela sabe tudo que a gente passou esse ano [suspiro]. É difícil falar. Meu amor, feliz aniversário, Deus te abençoe grandemente, cada vez mais, obrigado por ser minha companheira. Filha, meu amor, papai te ama. nosso coraçãozinho de sempre, amo vocês", disse o romântico finalista.

Darlan nós estamos com vc

Romântico apoia romântico https://t.co/Nm1n3zyp4T — Balotelli Romântico (@balotaromantico) August 3, 2021

Durante a entrevista após a classificação, Romani lembrou de todas as dificuldades que passou durante o ciclo olímpico. Ele, a mãe e o irmão tiveram covid-19. O brasileiro precisou treinar em casa, praticamente sozinho, perdou muito peso e precisou de muito foco -e amor- para conseguir chegar na Olimpíada e fazer bonito. Afinal de contas, o amor é lindo, não é mesmo?