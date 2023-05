Finalista do Miss Universo morre aos 23 anos ao cair de cavalo

A jovem Sienna Wier, de 23 anos, teve os aparelhos que estavam dando suporte à vida desligados. Ela era finalista do Miss Universo da Austrália e sofreu um acidente ao andar a cavalo.

De acordo com informações do The Mirror, a Miss estava internada desde abriu após cavalgar no Windsor Polo Club, em Sydney, na Austrália, quando teve uma queda grave e foi hospitalizada rapidamente.

A família de Sienna revelou que a jovem andava no animal desde os 3 anos, sendo uma das maiores paixões da Miss. “Eu viajo para a zona rural de Sydney de duas a três vezes por semana para treinar e competir em Nova Gales do Sul”, disse a jovem em uma entrevista.

Nas redes sociais, os familiares confirmaram a morte de Sienna, que era formada em literatura inglesa e psicologia pela Universidade de Sydney. Muitos amigos e o namorado dela comentaram que a passagem a jovem foi rápida, mas essencial para mostrar que ela era uma pessoa boa.