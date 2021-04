Finalista do The Voice +, Leila Maria lança single pós-reality 

Aos 65 anos, Leila Maria já começa a usufruir da visibilidade que adquiriu no programa The Voice +, da TV Globo, reality no qual a cantora carioca chegou a ser uma das quatro finalistas. Ela começou a gravar seu um álbum pós-programa e o primeiro single, Nosso Jazz, já sai no dia 30 de abril.

Embora até então inédita, a gravação dessa música foi feita há mais de uma década por Leila com Rodrigo Lampreia. Nosso jazz é composição de Lampreia em parceria com o pianista Ronaldo Braga.

Pelo que se viu no The Voice +, Leila Maria não vai fugir do gênero musical que mais se adequa ao seu timbre vocal. Algo como o que ela fez no disco Holiday in Rio – Leila Maria canta Billie (2015), no qual relê o repertório da cantora americana de jazz Billie Holiday (1915 – 1959). No reality, a integrante do time Mumuzinho cantou standarts como Night and Day (Cole Porter, 1932), Georgia on my Mind (Hoagy Carmichael e Stuart Gorrell, 1930) e Miss Celie's Blues (Quincy Jones, Rod Temperton e Lionel Richie, 1985).