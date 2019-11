Finalistas da Copa Baiana começam a ser definidos nesta sexta

Os times que vão brigar pela taça da Copa Baiana de Aspirantes serão conhecidos nesta sexta-feira (1) e sábado (2), quando acontecem as semifinais do torneio amistoso. Primeiros colocados da fase classificatória, Fluminense e Bahia de Feira serão os mandantes dos duelos disputados em jogo único e, portanto, as duas partidas acontecerão em Feira de Santana.

O primeiro finalista sairá do duelo entre Bahia de Feira e Jacuipense. A partida acontecerá nesta sexta-feira, às 16h, na Arena Cajueiro. A outra semifinal será no sábado, às 16h30, quando o Fluminense de Feira recebe o Vitória, no Joia da Princesa.

A primeira edição da Copa Baiana de Aspirantes começou a ser disputada no dia 5 de outubro, com a participação de seis clubes: Bahia, Vitória, Olímpia, Jacuipense, Fluminense de Feira e Bahia de Feira. O campeão será conhecido no dia 9 de novembro. Organizadores do torneio, Bahia e Olímpia foram eliminados na fase classificatória.