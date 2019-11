Finlândia vence e garante vaga para sua primeira Eurocopa

A Finlândia garantiu classificação para disputar a sua primeira Eurocopa, nesta sexta-feira (15), ao vencer Liechtenstein por 3 a 0, em Helsinque, e assegurar a vice-liderança do Grupo J das Eliminatórias para o torneio continental, cuja próxima edição será realizada em 2020.

A ponta disparada desta chave é da Itália, que manteve a sua campanha perfeita ao bater a Bósnia-Herzegovina pelo mesmo placar, fora de casa.

O feito é histórico também pelo fato de que essa também é a primeira vez que o futebol finlandês garante vaga em um torneio do primeiro escalão da modalidade, encerrando década de decepções amargadas em suas tentativas anteriores.

Com o triunfo desta sexta, a seleção nórdica passou a somar 18 pontos na segunda posição de sua chave e não pode mais ser alcançada pela Grécia, que chegou aos 11, no terceiro lugar, ao superar a Armênia por 1 a 0, atuando como visitante, em outro duelo pela penúltima rodada das Eliminatórias.

Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem classificação direta à Eurocopa de 2020. E a conquista da vice-liderança por antecipação veio com a Finlândia abrindo o placar diante de Liechtenstein com um gol de Jasse Tuominen aos 21 minutos do primeiro tempo e depois com Teemu Pukki balançando as redes por duas vezes na etapa final, aos 19 e aos 30.

Esse Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa também contou com a Itália derrotando os bósnios com facilidade, na cidade de Zenica, e conquistando a sua nona vitória em nove jogos. Francesco Acerbi e Lorenzo Insigne, com gols marcados aos 21 e aos 37 minutos do primeiro tempo, abriram 2 a 0 para os italianos, que depois selaram o 3 a 0 com Andrea Belotti.

Essa sequência de nove vitórias consecutivas é um recorde da história da seleção italiana, que fechará a sua campanha apenas para fazer festa com a sua torcida na próxima segunda-feira (19), quando receberá a Armênia em Palermo.

Agora sem chances de ir ao torneio continental como vice-líderes deste Grupo J, armênios e bósnios dividem a quarta posição, com 10 pontos. Liechtenstein, com apenas dois, é o lanterna e terminará sua participação nesta chave do qualificatório na segunda-feira (19), contra a Bósnia, em casa, assim como no mesmo dia os gregos jogarão em casa diante dos finlandeses.

Grupo D embolado

Em outro duelo do dia pelo qualificatório para a Eurocopa, a Dinamarca massacrou Gibraltar por 6 a 0, em Copenhague, com dois gols de Christian Eriksen, do Tottenham, e ficou na liderança isolada do Grupo D, com 15 pontos.

Mesmo assim, os dinamarqueses ainda não asseguraram classificação à Eurocopa, pois, em outro duelo do dia, a Suíça superou a Geórgia por 1 a 0, também atuando como mandante, e passou a somar 14 pontos na vice-liderança. E a Irlanda, que tem 12 na terceira posição, não atuou nesta sexta (15) e vai receber a Dinamarca na próxima segunda (18), em Dublin, em um duelo direto por vaga no torneio continental.

Já a Suíça pegará Gibraltar, fora de casa, precisando de uma vitória para assegurar sua ida à competição sem depender do outro resultado que fechará esta chave.