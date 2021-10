Fio-dental? Jogador faz comemoração bizarra após classificação

O volante Radamés, do Brasiliense, protagonizou uma cena bizarra durante o jogo contra o Cuiabá, na noite da última quarta-feira (20). O jogador, ex-Fluminense (e ex-noivo de Viviane Araújo), se empolgou com a classificação do seu time para as quartas de final da Copa Verde e comemorou de uma forma inusitada.

O duelo, na Arena Pantanal, terminou em empate sem gols no tempo regular, e a decisão foi para os pênaltis. Após o lateral Goduxo converter a sua cobrança e garantir a vitória do time de Brasília por 7 a 6 nas penalidades, os jogadores correram até o jogador para comemorar a vaga.

Até aí, tudo bem. Mas, em meio aos gritos e pulos de alegria, Radamés, de 35 anos, ergue o calção e senta sobre o rosto de Goduxo, que estava deitado no gramado. A cena levou os companheiros de time aos risos.

Segundo a assessoria do Brasiliense, a comemoração empolgada se deu pois Goduxo desperdiçou um pênalti durante jogo-treino, na última semana. Mas, no jogo decisivo, converteu e selou a classificação.