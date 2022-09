'Fiquei decepcionado', diz Casimiro sobre apoio de Neymar a Bolsonaro

Após a declaração pública feita por Neymar em apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, o streamer e youtuber Casimiro Miguel afirmou que está decepcionado com o posicionamento do atacante da seleção brasileira. Na edição de quinta-feira (29) de sua live diária na Twitch, que se estende pela madrugada, Cazé se posicionou sobre o vídeo publicado pelo jogador, onde ele aparece dançando um jingle de Bolsonaro.

"Eu fui no jogo do Vasco, vi o Vasco praticar algo parecido com o futebol e voltei pra casa. Nesse meio tempo eu descobri que o Neymar dançou o jingle do Bolsonaro. Eu fiquei triste, decepcionado. Mas o Neymar não morreu pra mim, assim como meu pai votou no Bolsonaro e meu pai não morreu, não se encontra morto na cozinha", explicou.

Veja o trecho da live no fim da matéria.

Casimiro, que também é apresentador do canal TNT Sports no YouTube, já usou suas lives para se posicionar em diversas oportunidades, em assuntos que vão além do esporte e do entretenimento. Em outro momento da transmissão na madrugada de quinta para sexta-feira, Cazé citou que tem um posicionamento progressista, mas criticou internautas que pedem um 'posicionamento oficial'.

"Sou um cara abertamente progressista, sou um cara que fala abertamente que o Bolsonaro é um lixo humano, mas as pessoas querem o 'tweet' [postagem no Twitter] para que elas possam ter o 'retweet' [repostagem] delas", argumentou Casimiro.

O streamer também refletiu sobre o posicionamento de parte da população que já votou em Jair Bolsonaro, mas não são "lixos humanos", como ele definiu.

"Isso é uma parada que eu refleti: o malandro [Bolsonaro] teve mais de 50% dos votos válidos na última eleição, não tem como virar e falar que essa quantidade de pessoas é lixo humano. Tem lixo humano? Tem. Mas esse cara que votou nele [Bolsonaro] quer mudar alguma coisa. Na minha visão ele não fez a decisão correta. Mas alguma coisa mexeu com esse cara e com mais milhões de pessoas, pra isso acontecer. Tem que colocar a mão na consciência e tentar entender que as pessoas têm seus motivos", concluiu.

No Twitter, diversos usuários saíram em defesa de Casimiro e criticaram os seguidores que tentaram 'cancelar' o apresentador após sua fala. "Cancelar o Cazé? É sacanagem, só pode. Quem acompanha minimamente um influenciador sabe exatamente o que ele pensa, qual é a postura e como age. Mais de 6 horas ao vivo falando diariamente. É mais fácil saber o que o Cazé pensa do que quem mora com você. Não sejam patéticos", escreveu um homem.

Outras contas da rede social recuperaram falas do youtuber onde ele critica o presidente Bolsonaro e ressaltaram que não necessário fazer campanha política para outro candidato para se posicionar. "O Casimiro não precisa tornar seu voto público. Basta o acompanhar minimamente para saber suas ideias políticas. Cancelar ele por não gravar um vídeo tosco fazendo o L é patético", escreveu uma conta.

Na publicação há uma fala antiga de Casimiro onde ele é questionado sobre o que acha do presidente Bolsonaro. "Ele é um merd*, cara. Quem não acha ele um merd* é um também", afirmou na live.

Relembre o vídeo de Neymar

Na tarde de quinta-feira um vídeo do atacante da seleção brasileira Neymar dançando um jingle do presidente Jair Bolsonaro começou a circular nas redes sociais. Mais tarde, o atacante do PSG publicou em sua conta oficial do Tik Tok a gravação e declarou apoio ao candidato à reeleição.

O jogador aparece sentado em uma cadeira ao lado de uma mesa de pôquer enquanto canta a canção, que tem refrão "vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro". A canção é uma paródia da música Combate, de Aldair Playboy e MC WM.

Após receber críticas pelo seu posicionamento, Neymar usou seu Twitter para se defender dos comentários que recebeu. "Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender", escreveu o jogador.

Além do vídeo de apoio, Neymar também postou no começo da semana um vídeo agradecendo pela visita de Jair Bolsonaro ao Instituto Neymar Jr. que fica em Praia Grande, São Paulo.

"Fala, presidente Bolsonaro, Tarcisio e Michele. Passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe. Mas da próxima vez estarei junto. Espero que vocês aproveitem essa visita no Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida. Estou muito feliz que vocês estão aí", declarou na gravação.