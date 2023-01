Fira tem inspiração na Grécia e cardápio que passeia pelo mediterrâneo

Inaugurado oficialmente esta semana, o Fira Restaurante (@firarestaurante) é um pedacinho da Grécia em Salvador. A bela casa em tons de branco e azul possui 80 lugares na área interna, uma grande varanda com vista pra rua e reúne clássicos da gastronomia do mar mediterrâneo, com pratos elaborados pelo chef Peu Mesquita. Localizado numa rua tranquila do Caminho das Árvores, o espaço oferece um menu variado, drinques autorias e uma boa carta de vinhos.

Salada grega (fotos de Marina Silva)

Embora a inspiração seja a cozinha da Grécia, o menu passeia pelas influências da gastronomia praticada em outras partes da costa mediterrânea. O chef Peu Mesquita, que já comanda o italiano Pepo, na Pituba, diz que, quando recebeu a proposta para chefiar a cozinha do Fira, mergulhou de cabeça na culinária grega para criar o cardápio. “Foi um desafio, muita leitura, muito laboratório, centenas de testes, degustações, até encontrar o tom certo para cada prato”, conta.

Tartar de peixe branco

O resultado está no cardápio que, ao contrário de se apresentar como um clássico da cozinha da Grécia, preferiu se definir como um restaurante de inspiração grega. Nesta linha, o chef aposta em pratos típicos daquele país, como a mussaka (uma espécie de lasanha de berinjela que é comum também na Turquia), mas também em outros comuns nas cozinhas de litoral como o peixe vermelho grelhado que dá para compartilhar e vem com dois acompanhamentos à escolha do cliente.

Carpaciio de polvo

A mussaka ainda está em fase de testes, mas o chef garante que neste final de semana já deverá estar figurando no enxuto cardápio. Enquanto a dita cuja não chega, aposte na simples, mas saborosíssima salada grega, que mistura tomate, manjericão, pepino, hortelã, azeitonas, cebola roxa e queijo feta. Uma ótima opção fresca que cai muito bem no verão baiano.

Abobrinha frita

Com boas opções para beliscar, como a surpreendentemente saborosa abobrinha frita (a melhor opção desta parte do cardápio) e o tartar de peixe branco. A casa peca um pouco no Trio de Boas Vindas, uma espécie de couvert que reúne homus, Tzatzki e azeitonas. Neste item, o melhor são os pães pita e de fermentação natural, produzidos na padaria do grupo, que acompanham as pastas.

Orzo de frutos do mar

Mais uma boa surpresa do cardápio é outro prato típico da culinária grega: o Orzo de Frutos do Mar, servido como opção de principal. Uma massa leve e miudinha preparada como um risoto. Muito bom! Mais que um restaurante, o Fira deve se firmar como um point de happy hour. Seja pela localização numa região de poucas opções para happenings, seja pelo charme da decoração que remete muito a alguns destes espaços espalhados pelas ilhas gregas, como a própria Fira que dá nome ao espaço criado pelos sócios Karine Queiroz (Soho, Lafayette e Pepo) e seu filho Lucas, um dos sócios do Sette, na Ladeira da Barra, ambos com expertise comprovada no segmento de bares e restaurantes, que é refletida no impecável serviço, incomum em começo de operação.

Apple queen tem espuma de cacau



Na linha do happening, vale apostar na carta de drinques. Para quem gosta de misturas mais doces uma boa opção é 43 Sour feito com licor, sumo de limão e de tangerina, bitter de laranja e Albumina. Os adeptos de bebidas mais cítricas pode investir no Apple Queen, preparado com vodca, uva e maça verde, sumo de limão, hortelã e espuma de cacau. Mas beba com moderação! Ao contrário dos pratos que seguem um preço médio do praticado no mercado local, o dos drinques autorais é um pouco mais salgado.

Mousse de iogurte



Para fechar bem com a sobremesa aposte na mousse de iogurte. A porção é generosa (dá para compartilhar) e leva frutas frescas e mel. Leve e não muito doce, o que me apetece bastante. No mais, é marcar logo uma visita, porque vale sim conhecer o Fira.



Serviço:

@firarestaurante

Alameda dos Sombreiros, 1110, Caminho das Árvores

Funcionamento: terça a sábado, das 12h às 16h e das 18h às 23h. Aos domingos é de 12 às 19h. As reservas podem ser feitas pelo telefone (71) 99107-4150.