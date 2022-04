Fisiculturista é baleado por vizinho após briga por vaga nos EUA

O fisiculturista Shane Post foi baleado após discutir com um vizinho por causa de uma vaga de estacionamento nos Estados Unidos. O atleta está internado na UTI de um hospital em Dallas, no Texas, e conta com a ajuda de uma vaquinha para arcar com as despesas médicas.

Em entrevista à TV WTAE, a esposa de Post, Irina, contou que a discussão começou quando um amigo do fisiculturista estacionou o carro na vaga errada, para deixar Shane em casa. O vizinho então saiu de casa, sacou a arma carregada do roupão, e disparou na direção do atleta. O momento do tiro foi capturado por uma câmera instalada no local.

Câmera filmou o disparo do vizinho contra Shane Post

(Foto: Reprodução)

Irina afirmou que presenciou o momento, ao lado da filha de três meses do casa. O tiro atingiu o cólon, fígado e rim de Shane. De acordo com o site TMZ, sua condição é estável, mas o bodybuilder deve permanecer no hospital por mais alguns dias.

A polícia da cidade de Waxahachie confirmou que a briga teve relação com uma vaga de estacionamento. Ainda segundo o TMZ, suspeito de cometer o crime foi identificado como Nikki Brown. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado sob pagamento de fiança.

Shane foi o campeão do Mr. Pittsburgh em 2017. A esposa do atleta postou uma foto do marido no hospital, durante a recuperação. Veja abaixo [imagem sensível]: