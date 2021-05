Fiuk diz que não ganha mesada de Fábio Jr.: 'Pago minhas contas'

Fiuk viveu até o último minuto da viagem mais louca de sua vida. Segundo ele, o BBB21 representou para "uma forma de poder se ver e se aceitar como é". Em coletiva de imprensa online realizada nesta quarta-feira (5), ele contou que se exaltou um pouco em seu discurso da final sobre dificuldades financeiras, mas contou que nada do que falou é mentira, pois trabalha com eventos e fez um grande investimento antes da pandemia. Ele também precisou vender seu carro e sua guitarra para pagar contas:

"Não foi fácil. Sempre vivi de eventos, então sempre me arrisquei. Mexeu muito comigo. Acabei me expondo muito na hora e já vi, inclusive, alguns memes. Eu sou emancipado desde os 16 anos, óbvio que poderiam pensar que o filho do Fábio Jr. é mimado".

Ele completou, dizendo que não ganha mesada:

"Se eu ganhasse mesada, se ele tivesse conduzido minha vida assim, também não teria vergonha, mas infelizmente, ele não paga, tá galera? Eu moro com ele, mas desde os 16 anos pago minhas contas. Fico alternando entre meu pai, minha mãe e sou muito caseiro".

Primeira selfie depois de sair do confinamento do BBB21 (reprodução Instagram)

No papo, Fiuk contou que se libertou durante os 100 dias em que esteve confinado:

"Acho que tive coragem de ser eu. Sempre fui tão inseguro. A gente vive nesse mundo... Sou ator e cantor, então me dei o direito de ser imperfeito, sempre escondi minha depressão, meu TDAH, por conta das redes sociais, que as pessoas estão sempre sorrindo. Foi uma experiência muito dolorosa, mas muito transformadora. Foi lindo. Estou muito grato, porque estou muito realizado. Não sou perfeito, desculpa decepcionar as pessoas. Carrego as minhas dores, mas também sou gente fina"

A experiência serviu até de inspiração para futuras composições:

"Foi muito intenso. Vai ter muita música sobre essa experiência. Lá dentro é muito intenso. O programa me deu uma certeza do que eu amo. Estou muito mais leve. Não dormi até agora. É uma energia que vem do além. É muito mágico!"

Sobre a relação com Juliette, ele disse que no início achou que fosse uma questão de interesse, que ela queria se aproveitar: