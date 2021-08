'Fizemos um jogo muito ruim', reconhece Wagner Lopes

Wagner Lopes não escondeu a frustração. O técnico do Vitória lamentou o empate em 0x0 com o Vila Nova na noite desta quarta-feira (18), no estádio Oba, em Goiânia, e admitiu a má apresentação do rubro-negro no jogo de encerramento do primeiro turno da Série B.

"Hoje fizemos um jogo muito ruim. Nosso time estava espaçado, não estava fazendo o balanço defensivo de como fizemos no último jogo contra o CRB. Faltou um pouco de inspiração técnica, erramos muitos passes, triangulações. Praticamente a bola não ficava no nosso pé, muita ligação direta. Uma coisa que a gente gosta é que coloque a bola no chão. Foi uma noite muito infeliz tecnicamente falando. Muitos jogadores gripados, com muita dificuldade para jogar. Mesmo assim houve superação, e não podemos deixar de pontuar isso", afirmou Wagner Lopes.

Já são seis rodadas sem vencer, duas delas sob o comando do novo treinador. O tropeço desta quarta-feira manteve o Vitória na 18ª colocação, agora com 16 pontos, apenas quatro a mais que o lanterna Brasil de Pelotas, que ainda entrará em campo nesta 19ª rodada.

"É claro que os 16 pontos do primeiro turno não nos deixam satisfeitos. Mas estamos a uma vitória e um empate para sair da zona. E são muitas rodadas ainda. Mas com confiança e determinação, a gente vai conseguir essa arrancada e no próximo jogo melhorar", projetou o treinador do Leão.

O Vitória inicia o segundo turno da Série B atuando dentro de casa. No sábado (21), às 16h30, o Leão recebe o Guarani, no Barradão. "Estamos buscando passar confiança, principalmente no sentido de jogar com alegria, buscar coragem para tentar jogadas. Não é uma coisa simples, mas é ponto a ponto, vitória por vitória. É claro que a gente queria ter vencido, mas conseguir um ponto fora de casa é melhor que derrota. É olhar os pontos positivos, tirar os erros e trabalhar para que erre menos e seja mais eficiente no ataque", disse Wagner Lopes.