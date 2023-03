Flagrados por câmeras da SSP, assaltantes são presos logo após roubos no Imbuí

Com o auxílio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), agentes do Esquadrão Águia da Polícia Militar identificaram e prenderam três assaltantes no bairro de São Gonçalo do Retiro, nesta quarta-feira (1). Os policiais foram acionados após o trio ser flagrado, no monitoramento de câmeras da SSP, cometendo roubos no bairro Imbuí.

Com o trio, além de um veículo modelo Classic, foram recuperados quatro celulares, um relógio, uma máquina de cartão que seria usada na venda dos smartphones roubados e cartões de bancos.

As imagens captadas permitiram ao serviço de inteligência acompanhar os passos seguintes dos assaltantes após as práticas delituosas. Os PMs do Águia, seguindo orientações do Cicom, localizaram o trio e realizaram as prisões.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).