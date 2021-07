Flamengo anuncia saída de Rogério Ceni; Renato Gaúcho está na mira

Após um longo período de desgaste, Rogério Ceni não é mais treinador do Flamengo. O clube anunciou a saída do ex-goleiro durante a madrugada deste sábado (10) e já busca nomes no mercado. Entre as prioridades, um ex-jogador do clube bastante conhecido dos torcedores: Renato Gaúcho, que nunca escondeu a vontade de trabalhar no rubro-negro. Ele está sem clube desde que deixou o Grêmio, em 15 de abril.

As informações são do jornal Extra, segundo o qual a diretoria do Flamengo está ciente de que Renato estaria disposto a abaixar o salário para comandar o Flamengo. Cabe destacar que Renato Portaluppi não é a única opção analisada, mas agrada a várias alas da diretoria.

O anúncio da queda de Ceni foi feito nas redes sociais, na madrugada. Para a partida contra a Chapecoense, domingo no Maracanã (pela 11ª rodada do Brasileiro), a equipe rubro-negra será dirigida por Maurício Souza.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios.



No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021

Ceni deixa o Flamengo após 44 jogos, com 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Ele conquistou o Brasileirão 2020, a Supercopa do Brasil 2021 e o Campeonato Carioca 2021.