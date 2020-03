Flamengo bate o Barcelona-EQU pela Copa Libertadores

Depois de vencer o Junior Barranquilla fora de casa, pela Copa Libertadores da América, o Flamengo recebeu o Barcelona, do Equador, nesta quarta-feira (11), no Maracanã, e fez a alegria de seus torcedores. Vitória por 3x0 e 100% de aproveitamento na competição.

O primeiro gol rubro-negro saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o meia Éverton Ribeiro apareceu pela ponta direita e cruzou com perfeição na cabeça de Gustavo Henrique. O zagueiro testou forte e correu para comemorar.

O segundo tento veio logo depois, aos 44. Após cobrança de escanteio de Arrascaeta, Léo Pereira cabeceou e a bola bateu no braço de Jonatan Alvez. Pênalti marcado e bem convertido por Gabriel.

Depois do intervalo, o espetáculo continuou. Com só sete minutos de bola rolando, Arrascaeta bateu escanteio e, dessa vez, Bruno Henrique se antecipou à defesa e testou para o fundo da rede.

Outros jogos

Quem também fez a festa foi o São Paulo. O tricolor paulista se recuperou da derrota sofrida diante do Binacional na estreia e derrotou o a LDU por 3x0.

Reinaldo abriu o placar aos 13 minutos, em cobrança de pênalti. Um minuto depois, o próprio Reinaldo apareceu e mandou para área. Daniel Alves apareceu livre para marcar. No segundo tempo, aos 15, Igor Gomes fechou a conta para o tricolor.

Também nesta quarta, o Athletico-PR conheceu sua primeira derrota na Libertadores. O time brasileiro visitou o Colo-Colo, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, e foi derrotado por 1x0, gol de Mouche, pela segunda rodada do Grupo C.

Com o resultado, o grupo ficou embolado, com todos os quatro times empatados com uma vitória e uma derrota cada. Com um gol de saldo, o Jorge Wilstermann, da Bolívia, é o líder, enquanto Athletico e Peñarol, do Uruguai, dividem a segunda colocação com saldo zero.