Flamengo bate o Internacional e abre vantagem na Libertadores

Flamengo e Internacional se enfrentaram na noite desta quarta-feira (21), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O rubro-negro carioca levou a melhor ao vencer por 2x0, gols feitos pelo atacante Bruno Henrique, aos 29 e 33 minutos do 2º tempo. A partida de volta está marcada para quarta-feira, no estádio Beira-Rio, às 21h30. O rubro-negro pode até perder por um gol de diferença que avança de fase.

O primeiro tempo foi bastante disputado, com poucas chances de gol para os dois times. Sobrou disposição, mas faltou qualidade técnica.

Éverton Ribeiro e Bruno Henrique até tentaram, mas Lomba defendeu os dois chutes. A melhor chance veio só aos 45 minutos, quando Gabigol recebeu dentro da grande área e bateu prensado para a defesa de Lomba.

No segundo tempo, o panorama do jogo não mudou muito, com o Flamengo tentando criar e o Inter apostando nos contra-ataques.

Só que o Flamengo conseguiu aproveitar uma brecha da defesa rival para abrir o placar. Cuesta tentou o corte, mas a bola sobrou para Gerson, que encontrou Bruno Henrique para balançar a rede. Quatro minutos depois, o atacante recebeu de Gabigol e mandou no canto de Lomba para decretar o 2x0.

Outros jogos

Também nesta quarta, o Boca Juniors visitou o LDU, em Quito, e abriu uma ótima vantagem ao vencer por 3x0, gols de Caicedo (contra), Ábila e Reynoso. Nesta quinta (22), às 19h15, o River Plate recebe o Cerro Porteño, no Monumental de Núñez.