Flamengo derrota Corinthians nos pênaltis e é campeão da Copa do Brasil

A galeria de troféus do Flamengo cresce em ritmo acelerado nos últimos anos e na noite desta quarta-feira (19) ganhou mais um, o de campeão da Copa do Brasil. O time carioca ganhou do Corinthians nos pênaltis por 6x5 após 1x1 no Maracanã - o jogo de ida terminou 0x0.

É o tetracampeonato rubro-negro na competição, igualando a marca do Palmeiras e ficando atrás apenas de Cruzeiro (6) e Grêmio (5).

Pedro, em excelente fase, marcou o seu gol logo aos 6 minutos do primeiro tempo, em uma jogada que contemplou um pouco do que o Flamengo tem de melhor: o passe de Arrascaeta, a inteligência de Everton Ribeiro e a conclusão do centroavante, que meio sem ângulo achou um espaço para seu chute de canhota passar pelo goleiro Cássio e chegar até a rede.

O gol logo na primeira oportunidade causou a falsa impressão de facilidade. Não foi o que se viu, apesar de o Flamengo ter enfileiradas outras chances na sequência, com Arrascaeta, depois uma cabeçada de Pedro.

Sem muita conexão ofensiva, o Corinthians arriscava de fora da área e tentava algo em cobranças de escanteio, que não deram frutos.

Aos 32, o Fla fez o segundo com Arrascaeta pegando o rebote de um chute na trave de Gabigol, mas foi anulado porque o atacante estava impedido.

O Corinthians cresceu muito no segundo tempo. Yuri Alberto perdeu a chance de empatar aos 6 minutos, quando a bola sobrou pra ele na entrada da área e chutou por cima.

O Flamengo respondeu no lance seguinte, com Arrascaeta ficando cara a cara com Cássio e parando na ótima defesa do corintiano. Quatro minutos depois, Gabigol também teve chance.

Do outro lado, Róger Guedes fez o mais difícil, que foi desviar a bola para fora com o gol aberto. O Corinthians cegou também com Balbuena, de cabeça, no meio do gol.

O empate saiu aos 36 minutos, com Giuliano aproveitando bate-rebate após cruzamento de Mateus Vital e desvios de Fábio Santos e Adson. Retrato da persistência corintiana.

Nos pênaltis, Filipe Luís parou em Cássio na primeira cobrança dos cariocas, mas Fagner acertou o travessão na quarta dos paulistas. O campeão saiu na série de alternadas, depois que Mateus Vital isolou e Rodinei converteu.