Flamengo e Athletico-PR se enfrentam pelo título da Supercopa

Sete meses separaram o confronto protagonizado por Flamengo e Athletico-PR nas quartas de final da última Copa do Brasil e o dia que as duas equipes voltam a se encontrar. Esse dia é neste domingo (16) e, desta vez, a partida entre os dois rubro-negros vale o troféu da Supercopa do Brasil, competição que volta ao calendário e coloca frente a frente os dois campeões nacionais da temporada anterior. O palco é o estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 11h.

O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro depois de uma campanha recordista de pontos (90), enquanto o Athletico-PR deu aula de futebol intenso e objetivo para conquistar a Copa do Brasil. O Furacão, inclusive, deixou o Flamengo pelo caminho nas quartas de final em pleno Maracanã durante a trajetória.

Em relação ao ano passado, o Athletico é quem sofreu mais mudanças: perdeu pilares como o volante Bruno Guimarães (vendido ao Lyon), o atacante Marco Rubén e o técnico Tiago Nunes, atualmente no Corinthians.

Do outro lado, o Flamengo manteve uma boa base e conseguiu segurar o trio Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, assim como o treinador Jorge Jesus. O único titular que saiu foi o zagueiro espanhol Pablo Marí, emprestado ao Arsenal. Gustavo Henrique e Léo Pereira supriram a lacuna.

A disputa da Supercopa é simples: jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate. Quem vencer fica com o troféu e também recebe a quantia de R$ 5 milhões. Já o vice-campeão embolsa R$ 2 milhões como prêmio de consolação.

*Supervisão do editor Herbem Gramacho