Flamengo é goleado pelo Del Valle em reestreia na Libertadores

O Flamengo foi humilhado em seu retorno à Copa Libertadores, na noite desta quinta-feira (17). Os atuais campeões foram goleados pelo Independiente Del Valle por 5x0, no estádio Casa Blanca, em Quito.

O time brasileiro vinha de duas vitórias na competição e, com a derrota na terceira rodada, viu o Del Valle desgarrar e ir a nove pontos. Atrás do Flamengo estão o colombiano Junior e o também equatoriano Barcelona de Guayaquil, que se enfrentam ainda nesta quinta. Ambos começaram a rodada sem ponto.

Mais preocupado em se defender do que em atacar ao longo da maior parte do jogo, a equipe brasileira abusou dos erros no meio-campo, falhou na marcação e esqueceu da criatividade e da intensidade que lhe são comuns desde o ano passado. Resultado: fez sua pior partida no ano.

Diante destas fragilidades, o Flamengo se tornou alvo fácil do Independiente, que vive grande fase na temporada. Desde a retomada do futebol, o atual campeão da Copa Sul-Americana ainda não perdeu. Agora soma dez jogos de invencibilidade, com sete vitórias e três empates. Na Libertadores, além dos 100% de aproveitamento, o time tem a incrível marca de 11 gols marcados e nenhum sofrido.

Na quarta rodada do grupo A, o Flamengo jogará novamente no Equador, só que em Guayaquil contra o Barcelona. O Del Valle visitará o Junior em Barranquilla.

O Independiente del Valle exibiu melhor ritmo de jogo, trocou passes com facilidade e envolveu o Flamengo. O domínio se traduziu em vantagem no placar aos 39 minutos, quando Moisés Caicedo fez linda jogada, com um corta-luz no início do lance, antes de completar para a rede.

A situação do Fla, que já era ruim, se tornou ainda pior no segundo tempo. Domènec até tentou, ao trocar Diego por Bruno Henrique. Mas, antes do atacante tocar na bola, o Independiente chegou ao segundo gol, aos 3 minutos. Preciado deixou três marcadores para trás, tabelou com Murillo e, de fora da área, bateu firme e colocado, no ângulo de César: 2x0.

Gabriel Torres ampliou nove minutos depois, em contra-ataque pela esquerda. Aos 35, virou passeio: Beder Caicedo cruzou e Sánchez fez de calcanhar. E em ritmo de treino, aos 46, Beder Caicedo anotou o quinto, de fora da área.