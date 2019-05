Flamengo e Grêmio decidem hoje o futuro na Copa Libertadores

A vida de dois clubes brasileiros vai ser definida nesta quarta-feira (8) na Copa Libertadores. No Uruguai, o Flamengo precisa de um empate com o Peñarol, às 21h30, para evitar a queda precoce na primeira fase. O time rubro-negro foi derrotado pelos uruguaios no primeiro turno do grupo, jogando no Rio de Janeiro, e por isso aposta nos gols de Gabriel para não ser surpreendido novamente.

Líder da chave com nove pontos, o rubro-negro pode até passar em caso de derrota, mas aí vai ter que torcer para a LDU não vencer o já eliminado San José, da Bolívia, em partida no Equador.

“Vamos fazer nosso jogo, ficar com a bola, temos jogadores rápidos e técnicos. Mas temos que ficar atentos, o Peñarol tem jogadores rápidos e verticais. Creio que será um jogo intenso”, analisou o uruguaio Arrascaeta, que é torcedor do Peñarol e cria do Defensor. Ele garantiu, também, que não deixará de comemorar caso marque um gol contra o time uruguaio.

Mais cedo, às 19h15, o Grêmio recebe a Universidad Católica em confronto direto por uma vaga nas oitavas de final do torneio. Depois de começar mal a competição e ficar ameaçado, o time gaúcho conseguiu recuperação nos dois últimos jogos e agora depende apenas de um empate, já que supera o rival no saldo de gol.

Renato Gaúcho tem problemas para montar o time que começa a partida. Machucados, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira já estavam fora do duelo. A última baixa foi o atacante Diego Tardelli. Ele sofreu um problema muscular e foi vetado pelo departamento médico.

A preocupação maior no Grêmio é com o estado emocional dos atletas. Na última partida, contra o Fluminense, a equipe chegou a abrir 3x0 com apenas 22 minutos, mas levou a virada e perdeu o jogo por 5x4. Além disso, o tricolor já foi derrotado em casa esse ano na Libertadores pelo Libertad, do Paraguai.

“Estamos focados. O que aconteceu foi um jogo atípico. Ganhar de 3x0 no primeiro tempo é atípico. Depois, levar a virada por 5x4 é mais atípico ainda. Agora é esquecer, fazer uma análise do jogo, ver o que temos que melhorar e conversar para por um ponto final nisso. Temos mais uma decisão e nosso planejamento passa muito pelo jogo”, afirmou o zagueiro Geromel.