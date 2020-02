Flamengo empata com Del Valle após pênalti polêmico no final

O Flamengo está a uma vitória do título da Recopa Sul-Americana. Na quarta-feira (19) à noite, em Quito, o campeão da Copa Libertadores empatou com o Independiente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana, por 2x2, no primeiro jogo da decisão. O duelo de volta será dia 26, no Maracanã, e a equipe que vencer vai ficar com a taça. Em caso de nova igualdade, será disputada uma prorrogação e, se preciso, haverá pênaltis.



Apesar do bom resultado, os flamenguistas lamentaram as contusões de Bruno Henrique e Rodrigo Caio. O atacante deixou o estádio direto para um hospital, onde foi diagnosticado um trauma na perna direita. Já o zagueiro teve um problema muscular na perna esquerda.



Sem experiência em jogos na altitude, o técnico Jorge Jesus optou por escalar Diego na vaga de Gabriel, suspenso por ter sido expulso na final da Libertadores, diante do River Plate. Com isso, o Flamengo planejou ficar mais com a posse de bola, evitando desta maneira um desgaste maior. Mas a marcação forte do Independiente Del Valle não deixou o time rubro-negro se organizar em campo.



Com grande atuação do experiente Pellerano, de 38 anos, o time equatoriano concentrou suas jogadas em lançamentos longos, principalmente para o veloz Gabriel Torres pela ponta direita. Aos 21 minutos, o gol da equipe da casa. Murillo cobrou e Diego Alves foi mal para a bola: 1x0 para o Independiente Del Valle.



O Flamengo reagiu ao seu estilo, aos 26 minutos. Lançamento de Arrascaeta para Bruno Henrique, que ganhou na corrida da zaga adversária, driblou o goleiro e chutou para o gol. Com a ajuda do VAR, o juiz, após três minutos de muita análise, anulou o lance por impedimento. A partir daí, o jogo ficou mais cadenciado e o Flamengo conseguiu construir algumas jogadas, principalmente com Bruno Henrique, que, por pouco, não empatou aos 45.



No segundo tempo, Jorge Jesus colocou Vitinho no lugar de Diego, com a intenção de o Flamengo ficar mais no campo de ataque. A marcação começou a ser feita na saída de bola equatoriana. A alteração mudou a forma de o time jogar, mas deu mais espaços para o adversário usar o contragolpe. Aos 13 minutos, em jogada bem trabalhada, Guerrero surgiu livre diante de Diego Alves, mas mandou a bola por cima do travessão. Aos 18, foi a vez de Faravelli falhar. No minuto seguinte, Gabriel Torres obrigou Diego Alves a fazer bela defesa. Os problemas de marcação e de armação do Flamengo levaram Jorge Jesus à loucura.



E como diz o ditado: "Quem não faz, toma." Aos 21, Bruno Henrique foi lançado mais uma vez, passou fácil pela marcação de Schunke, empatou a partida, mas saiu machucado, substituído por Pedro, após dividida com o goleiro Pinos. O jogador foi levado de ambulância para um hospital, onde foi submetido a exames. Depois, tranquilizou a torcida através de um vídeo publicado pelo Flamengo nas redes sociais em que afirma que está bem.



Nos 15 minutos finais, o jogo ficou perigoso para o Flamengo. Visivelmente, os jogadores sentiram os efeitos da altitude e não conseguiam imprimir um ritmo forte nas jogadas de ataque. Em um desses lances, o time brasileiro perdeu a bola no ataque, voltou com dificuldades para o campo de defesa e viu Faravelli quase marcar o segundo gol equatoriano. Logo em seguida, foi a vez de Segovia levar perigo para Diego Alves.



A pressão do Del Valle aumentou no fim do jogo e o drama do Flamengo ganhou mais um capítulo, quando Rodrigo Caio também saiu machucado, aparentemente com problema muscular. Mas, quando a fase é boa, tudo dá certo. Em uma jogada isolada, Vitinho escapou pela esquerda e cruzou para Everton Ribeiro. O meia fez grande jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro para Pedro apresentar seu oportunismo e virar a partida.



Até que, aos 43, o juiz marcou um pênalti duvidoso de Rafinha em Murillo. Após muita reclamação dos jogadores do Flamengo, Pellerano bateu bem e igualou o placar de novo: 2x2.



Seis minutos de acréscimo foram anunciados e neste período só deu Independiente Del Valle, que perdeu mais duas boas oportunidades de vencer o jogo.