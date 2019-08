Flamengo empata com o Internacional e avança na Libertadores

O Grêmio já sabe quem será o seu adversário na semifinal da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Flamengo empataram em 1x1 e os cariocas avançaram de fase. Na primeira partida, no Maracanã, o rubro-negro havia ganhado por 2x0. A última vez do Fla na semifinal do principal torneio do continente foi há 35 anos.

Nos primeiros 45 minutos de jogo, o Flamengo teve duas oportunidades claras para “matar” o confronto. E as duas com o camisa 9 Gabigol. No primeiro lance, logo com 1 minuto de bola rolando, o centroavante recebeu livre de marcação e, na entrada da área, chutou. A bola desviou no goleiro Marcelo Lomba e foi por cima.

A segunda veio aos 43. Bruno Henrique tocou para Gabigol na frente. O atacante, dessa vez, tentou chutar rasteiro, no canto. Só que ele errou e a bola foi para fora.

O Inter, por sua vez, só teve uma chance com Patrick. O volante chutou de longe, mas a redonda passou pelo lado da trave de Diego Alves.

No segundo tempo, o Inter reagiu e chegou ao gol 16 minutos. D’Alessandro cobrou falta com perfeição na cabeça de Rodrigo Lindoso, que mandou pra rede. O árbitro ainda consultou o VAR, porém acabou validando o gol.

Só que aí Gabigol resolveu aparecer para decretar a classificação. No contra-ataque, ele recebeu passe de Bruno Henrique na entrada da área e mandou para a rede, aos 39.

Duelo argentino?

Após ganhar por 3x0, o Boca Juniors empatou em 0x0 com a LDU, em casa, e avançou. Agora espera o vencedor do duelo entre River Plate e Cerro Porteño, que jogam na quinta-feira (29), às 19h15. Na ida, River 2x0.