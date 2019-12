Flamengo jogará final do Mundial de branco, como em 1981

A Fifa definiu que o Flamengo vai jogar a decisão do Mundial de Clubes, contra o Liverpool, com o seu uniforme número 2, predominantemente branco. Isso acontece porque o time brasileiro tecnicamente é o visitante da decisão, embora seja disputada em campo neutro. A equipe inglesa vestirá sua tradicional camisa vermelha.

Foi assim, aliás, que o Flamengo derrotou o Liverpool em 1981, por 3x0, na decisão do Mundial Interclubes, no Japão. A final está marcada para sábado (21), às 14h30 do horário de Brasília. O palco é o estádio Khalifa, em Doha, no Catar.



O árbitro da partida também já está definido. Será o local Abdulrahman Al Jassim, de 32 anos, auxiliado por Taleb Al Marri e Saoud Almaqaleh. Em 2019, o juiz do Catar apitou quatro jogos da Copa da Ásia.