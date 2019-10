Flamengo pede que Tite não convoque seus atletas para a Seleção

O Flamengo solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o técnico Tite não convoque nenhum jogador do rubro-negro carioca para os dois últimos amistosos da seleção brasileira em 2019, que acontecem nos dias 15 e 19 de novembro.

O motivo é simples e óbvio: o Flamengo está na final da Copa Libertadores da América e no dia 23 de novembro, quatro dias após o jogo contra a Coreia do Sul, em Abu Dhabi. Antes disso, a seleção enfrenta a Argentina em amistoso que acontece na Arábia Saudita. Presidente do clube, Rodolfo Landim enviou um ofício formalizando o pedido. A informação é do Globoesporte.com.

De fato, os jogadores do líder do campeonato brasileiro têm sido convocado por Tite com frequência. Nos últimos jogos, contra Senegal e Nigéria, o atacante Gabriel Barbosa e o zagueiro Rodrigo Caio entraram na lista da seleção. Antes, Bruno Henrique já tinha sido lembrado pelo treinador do Brasil para compor o elenco que disputou duas partidas nos Estados Unidos.

Além do trio que já foi convocado nesta temporada, outros jogadores do Flamengo enchem os olhos da comissão técnica de Tite. Campeão da Copa América, Filipe Luís tem admiração do treinador brasileiro. Em bom momento, Gerson é outro observado e sua convocação parece apenas questão de tempo.

A próxima lista de convocados para a seleção brasileira será divulgada por Tite nesta sexta-feira (25), a partir das 11h. Será a última da seleção masculina neste ano.