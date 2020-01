Flamengo renova com Bruno Henrique até 2023 e empresta Pablo Marí

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (29) a renovação do contrato de um dos destaques do time campeão brasileiro e da Copa Libertadores e a saída de um dos titulares nessas vitoriosas campanhas. Trata-se do atacante Bruno Henrique, que teve o vínculo ampliado, e do zagueiro Pablo Marí, transferido para o Arsenal.



Contratado pelo Flamengo em 2019 junto ao Santos, Bruno Henrique teve o acordo com o clube carioca ampliado até 2023, como declarou em vídeo divulgado pela equipe nas redes sociais. "Nação, é com imenso prazer que venho anunciar minha renovação de contrato com o Flamengo até 2023", afirmou, declarando que se sentia em "outro patamar" pelo acerto.



A renovação do contrato com Bruno Henrique se dá após uma excelente temporada do atacante. Em 2019, ele se destacou nas conquistas dos títulos pelo time e marcou 35 gols em 63 jogos. Além disso, foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores e o segundo do Mundial de Clubes.



Também nesta quarta, ao publicar um vídeo de despedida de Marí, o Flamengo não chegou a oficializar o destino do jogador. Mas o zagueiro espanhol foi anunciado pelo Arsenal, para onde foi emprestado até junho. E com a iminente saída do jogador, agora oficializada, o clube havia confirmado a contratação de Léo Pereira, do Athletico Paranaense, no fim da noite de terça-feira (28).



"Chegou a hora de nos despedirmos desse zagueiro que chegou ao Flamengo para deixar a sua marca na nossa história com os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pablo Marí, obrigado por tudo", diz a mensagem publicada pelo Flamengo em seu perfil no Twitter.



Destino de Marí, o Arsenal buscava um zagueiro no mercado por causa da lesão de Mustafi. O espanhol esteve em Londres na semana passada para a realização de exames médicos, mas retornou ao Rio com o impasse nas negociações. E agora está de volta para a Inglaterra, onde esteve no Manchester City, embora sem nunca ter atuado.