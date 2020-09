Flamengo tem 5 desfalques contra Bahia e irá jogar com 3º goleiro

O Flamengo terá cinco desfalques para a partida contra o Bahia - entre eles, dois goleiros: Diego Alves e Cesar. Desta forma, o rubro-negro irá para o jogo com a terceira opção de arqueiro. Além da dupla, também estão de fora o volante Gerson e os atacantes Gabigol e Bruno Henrique. O duelo acontece nesta quarta-feira (2), às 20h30, em Pituaçu.

Titular do gol, Diego Alves apresentou lesão parcial no tendão do ombro esquerdo e foi vetado. Reserva imediato, Cesar foi diagnosticado com covid-19 em um exame rotineiro e afastado do elenco. Assim, o clube tem como opções para o gol dois jovens da casa: Gabriel Batista e Hugo Souza. O primeiro é o favorito e foi titular no início do Campeonato Carioca, quando o Flamengo usava uma equipe alternativa. O segundo ainda não jogou profissionalmente.

Bruno Henrique, por sua vez, apresentou edema ósseo no joelho direito. Além da contusão, o atleta já seria ausência por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Santos, no último domingo (30).

Já Gabigol e Gerson não foram relacionados pelo técnico espanhol Domènec Torrent. O camisa 9 teve entorse no tornozelo no confronto contra o Peixe, mas, na reapresentação do time, na segunda-feira (31), treinou e não apresentou dores. Ele se mostrou disposto para jogar contra o Bahia, porém a decisão da comissão técnica foi de mantê-lo no Rio de Janeiro.

A situação de Gerson é parecida: sentiu incômodo no ombro após uma queda na partida contra o Santos, mas se prontificou a jogar nesta quarta. Ainda assim, não viajou e seguirá em tratamento para o compromisso com o Fortaleza, no próximo sábado (5), no Maracanã.

"Em função da entorse no tornozelo esquerdo no último jogo, o atleta Gabriel Barbosa não foi relacionado; Gérson sentiu dores no ombro esquerdo e também seguirá no Rio de Janeiro", disse o Flamengo em nota oficial.

Mais cedo, o rubro-negro carioca havia confirmado um jogador com coronavírus, mas não informou quem era. "Em testes realizados para o jogo desta quarta-feira (02.09), um atleta testou positivo, foi prontamente afastado e colocado em quarentena. #CRF", disse o Fla, em comunicado postado nas redes sociais. A identidade de Cesar foi revelada pelo Globoesporte.com.

Em testes realizados para o jogo desta quarta-feira (02.09), um atleta testou positivo, foi prontamente afastado e colocado em quarentena. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2020

Assim, os relacionados para a partida contra o Bahia são: