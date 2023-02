Flamengo terá calendário cheio em 2023; veja as datas

A temporada de 2023 para o Flamengo será repleta de compromissos e mesmo para uma equipe recheada de craques não será fácil enfrentar tantos desafios. Com um elenco com muitas estrelas e tendo agora no comando o técnico português Vitor Pereira, ex-Corinthians, o Flamengo pretende conquistar ainda mais títulos nesta temporada.

A diretoria está de olho no mercado e não perderá a oportunidade de trazer para seu elenco reforços de peso.

O primeiro deles foi o próprio técnico e acaba de chegar o meio campista Gerson, de 25 anos, comprado junto ao Olympique de Marselha. O atleta teve grande destaque no rubro-negro nas campanhas de 2019 e 2020.

Outra contratação foi a do goleiro do Boca Juniors Agustín Rossi, que tem um pré-contrato com o Flamengo, contudo só deverá se apresentar na Gávea em julho, já que está emprestado ao clube Al-Nassr, da Arábia Saudita, até final de junho.

As vendas também estão ocorrendo e a primeira delas foi a do volante João Gomes, de apenas 21 anos, ao clube inglês Wolverhampton da Inglaterra por cerca de 18 milhões de euros (R$103 milhões).

Na agenda do clube carioca há sete campeonatos a serem disputados, o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América e a Copa do Brasil.

O primeiro desafio já foi encarado. Na Supercopa, em mais um duelo histórico entre Palmeiras e Flamengo, o time paulista levou a melhor por 4 a 3. O Flamengo perdeu a chance do tricampeonato, já que venceu em 2020 e 2021.

No início de fevereiro o Rubro-Negro sofreu outra derrota, desta vez no Mundial de Clubes. A equipe foi eliminada na semifinal pelo Al HIlal (da Arábia Saudita). O time saudita jogará a final contra o Real Madrid. O vencedor do torneio além da conquista embolsará 5 milhões de dólares.

Dez dias após o Mundial de Clubes, o Flamengo participa outra vez de uma competição internacional, a Recopa Sul-Americana. Na disputa teremos o campeão da Copa Libertadores da América enfrentando o campeão da Copa Sul-Americana.

Flamengo e o clube equatoriano do Independiente Del Valle jogam nos dias 21 e 28 de fevereiro, primeiramente em Quito e em seguida no Rio de Janeiro.

Na Copa Libertadores da América 2023 ainda falta a Conmebol definir qual a cidade receberá a final, que ao que tudo indica ocorrerá em 11 de novembro. O sorteio da fase de grupos acontecerá no dia 22 de março.

Teremos 6 clubes brasileiros na fase de grupos. Juntamente com o Flamengo, o Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Athletico. Na fase pré-Libertadores temos o Atlético Mineiro e o Fortaleza, que lutarão para conseguir uma vaga para a próxima fase.

Na Copa do Brasil, cuja primeira fase inicia em 22 de fevereiro ou 1º de março a confirmar, a segunda fase em 08 ou 15 de março, terceira fase os jogos de ida em 12 de abril e os jogos de volta em 26 de abril. Tanto a fase de oitavas de final, quartas, semifinais e final ainda serão definidas pela Confederação Brasileira de Futebol.

O Campeonato Brasileiro Série A de 2023 começará em 15 de abril, sendo que a última rodada acontecerá no dia 3 de dezembro. Serão 20 clubes disputando 38 rodadas no sistema de pontos corridos.

Os participantes são o Palmeiras, Internacional, Grêmio, Coritiba, Fluminense, Vasco, Corinthians, Flamengo, Athletico, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Santos, América, Botafogo, Goiás, Bahia, Red Bull Bragantino e Cuiabá.





