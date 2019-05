Flamengo vence Corinthians em São Paulo e abre vantagem

O Flamengo conseguiu uma importante vantagem, nesta quarta (15), no Itaquerão, ao vencer o Corinthians por 1x0 em partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece em 4 de junho, no Maracanã, e o Fla joga pelo empate.



As melhores chances de gol do primeiro tempo foram do clube carioca. Aos 13, Léo Duarte, de cabeça, tirou tinta da trave de Cássio. Everton Ribeiro, aos 29, chegou mais perto. Bruno Henrique escorou, o meia limpou dois, mas o chute saiu em cima do goleiro corintiano. Bruno Henrique também tentou, de longe, e a bola passou perto.



Pelo lado alvinegro, a oportunidade mais clara foi um chute para fora de Clayson, após boa trama no contra-ataque.

Se a partida havia sido um tanto sonolenta no primeira parte, a segunda reservou boas emoções. Aos 19, Vagner Love ajeitou para Danilo Avelar bater de fora da área e Diego Alves espalmar. Dois minutos depois, Pará cruzou, Bruno Henrique antecipou à marcação e finalizou com muito perigo.



Depois de tentativas dos dois lados, o gol saiu aos 33. Bruno Henrique recebeu na esquerda e cruzou para Wiliam Arão, sozinho, fazer 1x0. O Corinthians tentou reagir, mas não conseguiu.