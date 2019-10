Flamengo vence o Atlético-MG e dispara na liderança do Brasileiro

O Flamengo segue cada vez mais tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (10), o rubro-negro carioca recebeu o Atlético Mineiro e não decepcionou o seu torcedor: triunfo de 3x1.

Com o resultado, o Fla agora tem oito pontos de diferença para o Santos, 2º colocado (55 contra 47). O Palmeiras, em terceiro, tem a mesma pontuação do Peixe, mas perde no número de vitórias: 14 a 13.

O primeiro gol saiu aos 36 minutos do primeiro tempo, com Willian Arão, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio no primeiro pau.

O empate do Galo veio aos 5 do segundo tempo. Vinícius deu lindo passe para Nathan, que tirou de Diego Alves mandou para a rede.

Só que o Fla foi buscar 10 minutos depois, com Vitinho fazendo jogada individual e batendo no canto de Wilson. Aos 30, Reinier aproveitou passe de Vitinho e fechou o placar no Maracanã.

Outros jogos

Outras duas partidas também movimentaram a noite. Na luta contra o rebaixamento, Avaí e Vasco se enfrentaram na Ressacada, em Florianópolis, e não saíram de um empate sem gols. Os catarinenses seguem na vice-lanterna, enquanto os cariocas estão na 14ª posição.

Em São Paulo, o Corinthians recebeu o Athletico Paranaense e tentava encostar em Santos e Palmeiras. Só que o alvinegro ficou no empate em 2x2 com o Furacão. Gil e Boselli fizeram pelo Corinthians. Léo Cittadini e Erick marcaram para o Furacão.