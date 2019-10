Flamengo vence o Fluminense e amplia série invicta na Série A

O Flamengo ampliou a sua sequência invicta na Série A para 14 jogos ao bater o Fluminense neste domingo (20), no Maracanã, pelo placar de 2x0.

Bruno Henrique, aos quatro minutos de jogo, e Gerson, aos 21 do segundo tempo, fizeram os gols para o rubro-negro carioca, que dominou o rival do apito inicial até o apito final.

Com mais uma vitória no Brasileiro, o Flamengo chegou aos 64 pontos e lidera com folga a competição. Já o Fluminense ficou em 15º, com 29 pontos.

O tricolor carioca segue ameaçado pela zona de rebaixamento, já que o Ceará, 17º colocado, tem 26 pontos e ainda joga hoje conta o Bahia fora de casa, assim como o CSA, 18º, com a mesma pontuação, que visita hoje o Botafogo no Rio de Janeiro.

A última derrota do Flamengo na Série A foi justamente para o Bahia, por 3x0, no dia 4 de agosto, na Fonte Nova, no sétimo jogo de Jorge Jesus no time pelo Campeonato Brasileiro.

O mais espantoso é que, dos 14 jogos de invencibilidade, o Flamengo venceu 13. O único tropeço foi diante do São Paulo, 0x0 no Maracanã, pela 22ª rodada. Depois disso, foram cinco vitórias seguidas.

Agora, o Flamengo mira o seu jogo mais importante da temporada até aqui, contra o Grêmio pelo duelo de volta das semifinais da Copa Libertadores. A partida será na quarta-feira (23), às 21h30, no Maracanã.