Flamengo vence o São Paulo e vai à final da Copa do Brasil

O Flamengo é o primeiro finalista da Copa do Brasil. A classificação foi confirmada nesta quarta-feira (14) após vitória sobre o São Paulo, por 1x0, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O gol foi marcado pelo uruguaio Arrascaeta, ainda no primeiro tempo. No jogo de ida, o rubro-negro carioca já havia vencido por 3x1.

Agora o clube carioca espera o vencedor do duelo entre Corinthians e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. No primeiro encontro, os times empataram em 2x2. Nova igualdade leva a partida para a disputa por pênaltis.

Pelo fato de ter avançado à decisão, o Flamengo garantiu no mínimo R$ 25 milhões para os cofres, prêmio concedido ao vice-campeão. Se levantar a taça, o valor sobe para R$ 60 milhões.

O rubro-negro carioca vai em busca do quarto título, pois já venceu em 1990, 2006 e 2013. Campeão em 2007, o Fluminense tenta avançar à final para buscar o segundo caneco. O Corinthians, por sua vez, já ganhou em 1995, 2002 e 2009.