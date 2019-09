Flamengo vence por 56x0 no Campeonato Carioca feminino

A partida entre Flamengo e Graminho, pelo Campeonato Carioca feminino, chamou a atenção pela quantidade de gols. Na manhã deste sábado (28), as rubro-negras venceram por 56x0.

O placar incomum começou a ser construído no primeiro minuto de jogo, no gol de Aryane. Com 11 minutos o Flamengo já vencia por 7x0. Sem conseguir expressar nenhum tipo de reação, o Greminho terminou a primeira etapa com o elástico placar de 29x0 contra.

No segundo tempo o Flamengo continuou atacando e marcando gols até o último minuto. O último gol saiu aos 48 minutos.

Nas redes sociais o resultado chamou a atenção e foi alvo de críticas pelo nível de competitividade do torneio. As goleadas têm sido comuns na competição. Na última quarta-feira (25) o Fluminense venceu o Rogi Mirim por 23x0. Enquanto o Vasco fez 19x0 no Bela Vista.

Após a partida, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou nota afirmando que a entidade fará uma reflexão sobre a competição, mas afirmou que tem como objetivo incentivar o futebol feminino. A FERJ aproveitou ainda para exaltar o fair-play das atletas.

"Aos que criticam a quantidade de clubes, qual o critério para se limitar o número de competidores ou ser excludente na primeira edição cujo objetivo principal tem por foco gerar oportunidades, atrair interesses, materializar sonhos e colher subsídios para os devidos ajustes para delinear o futuro? Fica a reflexão lembrando que não se pode enxergar somente a couve num molho de couve-flor.. Vale lembrar que a Copa do Brasil começa com mais de 80 clubes e com diferenças técnicas exuberantes", diz trecho da nota.