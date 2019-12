Flamengo x Bahia foi o jogo mais buscado no Google pelos baianos em 2019

Com a chegada do fim de ano, o Google divulgou nesta quarta-feira (11) os termos mais populares em seu mecanismo de busca em 2019 na Bahia e no Brasil. A realização da Copa América, que teve partidas em Salvador, levantou interesse dos baianos e a competição foi o termo mais buscado no Google a partir da Bahia.

Depois da Copa América, aparece "tabela do Brasileirão", que teve presença do Bahia. E os baianos demonstraram muito interesse por esportes. Ainda estão no top 10 a Copa do Mundo de Futebol Feminino e Classificação da Série B, campeonato disputado este ano pelo Vitória.

A morte de famosos também interessou. Gugu Liberato, Gabriel Diniz e Ricardo Boechat estão entre as buscas mais feitas na Bahia este ano. Completa o top 10 Thanos, vilão do universo Vingadores.

Veja a lista de buscas mais populares na Bahia:

Copa América Tabela Brasileirão Vagas de emprego Gugu Liberato Gabriel Diniz Esportes Copa do Mundo de Futebol Feminino Thanos Classificação Brasileirão Série B Ricardo Boechat

O Google também divulgou quais foram as partidas de futebol mais buscadas na Bahia este ano. Sem surpresa, em primeiro lugar aparece Flamengo x Bahia. Na partida, no Maracanã, o Bahia saiu na frente com Élber, mas viu o rubro-negro virar e vencer por 3 a 1.

Campeão brasileiro e com torcida forte no estado, o Flamengo aparece ainda em quase todo top 10 - contra o Vasco, Corinthians, Botafogo, River Plate, Grêmio e Atlético.

Completam a lista Bahia x Palmeiras e o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians. Nenhum jogo do Vitória entrou no top 10 de mais buscados de 2019 no estado.

Veja as partidas mais populares no Google na Bahia nesse ano: