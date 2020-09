Flamengo x Fluminense será exibido no drive-in do Centro de Convenções

O jogo Flamengo X Fluminense, que acontece nesta quarta-feira (9), abre a programações de exibição de jogos de futebol no telão de LED do Big Bompreço Drive In Salvador, no Centro de Convenções Salvador. Ao vivo, a partida será transmitida com imagens geradas dentro da programação da TV Bahia, que passa a apoiar a exibição de eventos esportivos do espaço.

O jogo terá início às 21h30, mas os portões serão abertos a partir das 20 horas com a banda de samba Fora da Real. Os convites são vendidos por carro, que podem estar ocupados por até quatro pessoas. O valor para entrada para a exibição do jogo é de R$ 40.

O ingresso por carro pode ser adquirido no portal oficial do evento. Ao escolher a sessão, após a confirmação do pagamento é gerado um QR Code, que permite a entrada de um carro com até quatro ocupantes. O evento tem apoio da Rede Bahia.

Serviço

Drive-in do Centro de Conveções exibe =Flamengo X Fluminense

Quando: 9 de setembro (quarta-feira)

Ingresso: R$ 40,00 por carro com até 04 ocupantes

Onde: Big Bompreço Drive in Salvador

Local: Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio

Abertura dos portões: 20 horas com show da banda Fora da Real

Jogo: 21h30

Vendas: Sympla (sympla.com.br/bigdrivein)