Flamenguistas iniciam viagem de ônibus para final da Libertadores

Cerca de 5.000km. Essa é a distância que separa o Rio de Janeiro de Lima, no Peru, e que será desbravada por milhares de torcedores do Flamengo. Tudo para assistir, no Estádio Monumental, à final da Copa Libertadores, sábado (23), às 17h, contra o River Plate. E muitos destes fãs já começaram suas jornadas, mesmo a seis dias da decisão.

Uma das patrocinadoras do rubro-negro carioca iniciou nesta segunda-feira (18) o transporte de flamenguistas em uma série de ônibus leito. Serão, ao todo, 11 dias de estrada, com paradas nas fronteiras da Argentina, Chile e Peru. Com um detalhe: sem os ingressos. Por segurança, as entradas vão até o Peru por via aérea, em um cofre.

"Assumimos esse desafio de abraçar e tocar essa operação em uma viagem com quatro dias e meio de duração, e mais de 5.000 km. Cruzando três fronteiras e levando torcedores apaixonados para a realização de um sonho. Para tudo ocorrer bem, estudamos muito o trajeto, as paradas na viagem, a escolha do ônibus, a quantidade de motoristas, levar segurança a bordo, seguro de viagem, qualificação das empresas de fretamento e qualificação dos motoristas", afirmou Thiago Zanetti, diretor de operações da Buser, plataforma online de fretamento colaborativo de ônibus.

Os participantes foram contemplados nas ações #JogaremosJuntosnoPeru e #SortudosBuser. Na primeira, torcedores que já tinham o ingresso para a partida conseguiram comprar a viagem de ônibus até Lima por apenas R$ 10. Na segunda, foram sorteados combos que, além do trajeto, garantiam entradas para o jogo, seguro-viagem e estadia, tudo com direito a um acompanhante.